Im NFL-Draft 2023 wurde C.J. Stroud /22) an zweiter Stelle ausgewählt. Bislang beeindruckt der Rookie mit seinen Leistungen. Damit wurde Stroud in der Geschichte von Ohio State zum am frühsten gewählten Quarterback im NFL-Draft.

Der Rookie hat in drei Spielen in Folge zwei Touchdowns und keine Interceptions geworfen und dabei jeweils über 280 Yards erzielt. In Woche 5 gegen die Atlanta Falcons brach er den NFL-Rekord für die meisten Passversuche zum Karrierestart ohne Interception.

Seine Statistiken sind umso beeindruckender, als die Texaner keine erstklassigen Receiver in ihrem Kader haben.