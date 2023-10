Prinzessin Leonor: Voller Stolz beim spanischen Nationalfeiertag

Voller Stolz erfüllt Prinzessin Leonor von Spanien (17) ihre neue Aufgabe. Die spanische Thronfolgerin absolviert derzeit ihre militärische Grundausbildung. Zur Militärparade am spanischen Nationalfeiertag am 12. Oktober in Madrid erschien sie daher neben ihren Eltern in der Kadettenuniform der Militärakademie von Saragossa.