Prinzessin Beatrice in Sorge: Hat Tochter Sienna (2) ihre Dyslexie geerbt?

„Als zwei Legastheniker werden wir als Eltern herausfinden, ob unsere Kinder Legasthenie haben und wie wir sie am besten unterstützen können“, sagt die 35-Jährige jetzt im Podcast „Lessons in Dyslexic Thinking“ von Legasthenie-Expertin Kate Griggs. Im Moment sei Sienna zwar noch zu jung, um eine Diagnose zu bekommen, doch Beatrice wolle ihr Bestes geben, um ihr Kind mit ihren eigenen Erfahrungen als Legasthenikerin zu unterstützen.

„Ich glaube, dass ich durch meine Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft ein besseres Verständnis entwickelt habe, und das wünsche ich mir für alle Eltern“, so die Prinzessin. „Wir stehen noch ganz am Anfang von dem, was wir gemeinsam erreichen. Es ist wirklich aufregend zu sehen, wie wir die Eltern dabei unterstützen können, das Beste in sich zum Vorschein zu bringen.“

