Prinz Harry überrascht Eishockey-Fans in Vancouver

Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) haben am Montagabend in Kanada einen Überraschungsauftritt bei einem Spiel der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hingelegt. Bei der Partie der Vancouver Canucks gegen die San Jose Sharks war Prinz Harry für das Eröffnungsbully zuständig und warf feierlich den ersten Puck zwischen den Spielern aufs Eis. Anschließend verfolgte er mit seiner Gattin das Duell auf der Ehrentribüne.

Ein Eishockey-Fachmann scheint Prinz Harry jedoch nicht zu sein, wie nach dem Spiel der tschechische Sharks-Star Tomáš Hertl (30) im Gespräch mit der "Vancouver Sun" zu Protokoll gab: "Ich musste ihm sogar erklären, dass er den Puck fallen lassen soll, weil er ihn immer noch hält und lächelt." Er habe ihm gesagt: "Es ist Zeit, ihn fallen zu lassen". Dennoch sei es auch für ihn als Spieler ein "cooler Moment" gewesen: "Den werde ich auf jeden Fall nicht vergessen."

Auch Canucks-Trainer Rick Tocchet (59) erzählte nach dem Spiel von seiner Begegnung mit Harry: "Ich habe ihm einen Fauststoß gegeben, ich weiß nicht, ob man das darf." Zur Erklärung: Faust auf Faust ist die traditionelle Begrüßung unter Eishockey-Spielern - und naturgemäß wenig königlich. Doch Harry machte offenbar mit. "Er hat mich irgendwie angeschaut, aber er hat es getan", so Toccet lächelnd.

Der Auftritt ist Teil der bereits begonnen Promo-Tour für die kommenden Invictus Games, die 2025 in den kanadischen Orten Vancouver und Whistler stattfinden wird. Harry, ein ehemaliger Hauptmann der britischen Armee, gründete 2014 das Turnier, um verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Veteranen eine Plattform für sportlichen Wettbewerb zu bieten. Zuletzt fanden die Invictus Games in Düsseldorf statt.

Übrigens: Auch Harrys Großmutter, die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022), warf schon einmal an gleicher Stelle bei einem NHL-Spiel den ersten Puck zum Eröffnungsbully und auch damals hieß die Partie Vancouver Canucks gegen die San Jose Sharks. Vor rund 21 Jahren, im Jahr 2002 besuchte sie Kanada aufgrund ihres Goldenen Thronjubiläums und ließ es sich nicht nehmen, neben der Eishockey-Legende Wayne Gretzky (62) für den Start in das Spiel zu sorgen.

Herzogin Meghan ist gebürtige US-Amerikanerin, lebte jedoch einige Jahre auch im kanadischen Toronto. Dort drehte sie von 2011 bis 2018 die erfolgreiche Anwaltsserie "Suits". Nach dem "Megxit" zogen sich Harry und Meghan zunächst im Jahr 2020 für drei Monate nach Kanada zurück. Dort wohnten sie auf einem Anwesen in North Saanich auf der Vancouver Island in der Nähe der kanadischen Großstadt Vancouver. Schlussendlich entschlossen sie sich jedoch für einen Umzug in die USA und leben seitdem in ihrem Haus im kalifornischen Montecito.

spot on news