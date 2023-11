Dafür versammelten sie sich unter anderem zu einer Kundgebung in Dortmund. „Durch Lieferengpässe, Personalmangel und eine auf dem Niveau von 2004 eingefrorene Vergütung ist die Lage der Apotheken seit Jahren angespannt. Die wohnortnahe Arzneimittelversorgung der Patientinnen und Patienten gerät durch wirtschaftlichen Druck auf die Apotheken immer mehr in Gefahr, so dass die Apothekenzahl inzwischen auch im Europavergleich auf einem historischen Tiefstand ist.“, heißt es von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Ein Notdienst für Arztpraxen und Apotheken war während des Protests eingerichtet.