Der 63-Jährige war nach der 2:3-Heimniederlage gegen Atletico FC im Auto auf dem Heimweg, als er in der Nähe des Stadions von zwei Männern auf einem Motorrad erschossen wurde. Das berichten lokale Medien. Das Entsetzliche: Neben Paez sitzt auch seine Tochter mit im Auto – muss den Mord an ihrem Vater mit ansehen. Sie entkam den Berichten zufolge unverletzt. Die Behörden untersuchen derzeit den Fall, die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Auch der Verein bestätigte den Tod seines Präsidenten. „Die Tigres-Familie und die Sportgemeinschaft sind erschüttert von diesem Ereignis“, hieß es in einer Erklärung. „Sein Engagement für die Mannschaft und sein Einsatz für die Entwicklung des Sports in unserer Region haben bei allen, die das Privileg hatten, ihn zu kennen, einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen.“ Zudem postete der Zweitligist ein Video in Ehren von Paez in den sozialen Medien.