Normalerweise versorgt die Tourist-Information Besucherinnen und Besucher auf einem digitalen Bildschirm vor ihrem Gebäude mit allem, was sie rund um die Stadt Lingen in Niedersachsen wissen müssen. Am Dienstagabend (26. September) allerdings zeigt der Bildschirm statt Neuigkeiten ein Nacktbild. Genauer gesagt ein Standbild eines Porno-Filmchens. Ein Passant filmt den Fauxpas und das Netz lacht.