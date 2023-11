Piqué: Ihr wisst „nicht einmal zehn Prozent von alldem, was passiert ist“

Im Gespräch mit dem Radio-Moderator Jordi Basté vom Sender „RAC1“ macht der 36-Jährige deutlich, was er von Gerüchten hält: „Wenn ich allem, was über mich gesagt wurde, Bedeutung beigemessen hätte, wäre ich jetzt in einer Wohnung eingesperrt oder hätte mich aus dem sechsten Stock gestürzt“, sagt er dem Moderator.

Weiter erklärt er: „Der einzige Weg, lebend aus all dem herauszukommen, ist es das zu ignorieren“. Außerdem deutet er an, dass mehr zu der Wahrheit dazugehöre. Die Öffentlichkeit wisse „nicht einmal zehn Prozent von alldem, was passiert ist“. Doch weiter wolle er sich dazu nicht äußern, dazu fehle ihm die Kraft, heißt es in dem Radio-Interview.