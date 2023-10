Lese-Tipp: „Vorher höre ich nicht auf“: Pietro Lombardi hat einen großen Baby-Wunsch

Am 20. November geht „Promi Big Brother“ in die nächste Runde. Es ziehen zwölf Promi-Teilnehmer in Deutschland berühmtesten Container und lassen sich 24 Stunden von Kameras begleiten. Zwei von ihnen sind schon bekannt: Yeliz Koc (29) und Peter Klein (56). Doch die Fans von Pietro Lombardi wünschen sich einen weiteren Kandidaten: ihn! Aber kann sich der Sänger wirklich vorstellen, bei diesem Format mitzumachen?