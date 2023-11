Peter vs. Iris Klein: Jetzt kracht's auch noch zwischen ihren Managements

Dass das letzte Wort zwischen Peter und Iris Klein noch lange nicht gesprochen ist, wird spätestens durch ihre Teilnahme bei „Promi Big Brother“ deutlich. Zwischen Fremdgeh-Gerüchten, Geld-Vorwürfen und Funkstille kam es bei dem getrennten Ehepaar in Sachen Scheidung noch zu keiner Einigung – daran ändert auch die emotionale Aussprache im Promi-Container nichts.

Lese-Tipp: Explosive Aussprache bei Iris und Peter Klein: „Du hast mein Leben zerstört“

Während das einstige Traumpaar weiterhin abgegrenzt von der Außenwelt in dem Reality-TV-Format verharrt, mischen sich jetzt die jeweiligen Managements der beiden ein. Via Instagram verkündet Peters Team: „Wir wollen im Sinne unseres Mandanten Peter Klein handeln. Können momentan aber keine Rücksprache halten. Wie Peter mehrfach geäußert hat, ist er an dieser öffentlichen Klärung der Ehe nicht interessiert.“ Trotzdem wolle das Management klarstellen, dass Iris’ „Lügen nicht wahrer werden, wenn sie wiederholt werden“.

Dabei wird auch ins Detail gegangen. So basiere etwa Iris’ Verweis von der gemeinsamen Mallorca-Finca – anders als von ihr offenbar kommuniziert – auf triftigen Gründen seitens Peter. „Der Verweis der Finca wurde erst nach diverser Bedrohungen, heimlichen Filmaufnahmen und Sachbeschädigungen ausgesprochen. Um sich vor weiteren Aktionen zu schützen“, heißt es. Die Katzenberger-Mama sei zudem auf eigenen Wunsch dort ausgezogen.

Zu dem Liebes-Aus erklärt das Management von Peter weiter, dass er sich durch Aktionen wie „inszenierte Beziehungen oder öffentliches Debattieren über intimste Dinge“ von seiner Ehe entfremdet habe. „Nur weil die eine Seite lauter ist, bedeutet es nicht, dass der Schmerz auf der anderen Seite kleiner ist“, so das Fazit.