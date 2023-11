Zu gerne würde ich Mäuschen spielen, wenn die People-Redaktion alle 12 Monate zusammensitzt und darüber abstimmt, wer den Titel „Sexiest Man Alive“ denn dieses Jahr tragen darf. Ziehen sie Streichhölzer? Blättern sie durch die Ausgaben der vergangenen Jahre und stellen fest: „Oh, DER war aber schon lange nicht mehr dran! Den sollten wir mal wieder nehmen!“ Zumindest würde Letzteres erklären, warum diverse Promi-Männer den Titel gleich mehrfach verliehen bekamen: Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney.

Kurz war ich erstaunt, dass Patrick Dempsey noch nie „Sexiest Man Alive“ war. Immerhin sorgte er von 2005 bis 2015 als Dr. Derek „McDreamy“ Shepherd in „Grey’s Anatomy“ für Herzstolpern bei TV-Zuschauerinnen weltweit. Und damit wären wir schon beim Thema: Von 2005 bis 2015! Ein kurzes Gastspiel 2020 für einige Folgen jetzt mal nicht mitgerechnet. Das ist fast 18 Jahre her!

DAS ist auch People aufgefallen. Es sei „fast zwei Jahrzehnte her“, dass Dempsey in „Grey’s Anatomy“ über die Bildschirme flimmerte, schreiben sie in einem Anflug von Selbstreflektion auf ihrer Webseite. Aber: „Sein Status als Frauenschwarm hat die Fans so begeistert, dass er im Laufe der Jahre unzählige Male unsere Seiten zierte. Jetzt holt er sich die Krone des ‘Sexiest Man Alive’.“

Das klingt für mich weniger nach: OMG, Patrick Dempsey ist ja SO HOT! Eher nach: Uff, der war jetzt schon so oft im Heft, sollten wir dem nicht mal das Krönchen aufsetzen, dann haben wir das auch erledigt?

Entsprechend irritiert sind die Kommentare auf dem Instagram-Profil von People. Ein Follower fasst die allgemeine Unzufriedenheit über die Wahl treffend zusammen: „Ich dachte, wir wären im Jahr 2013, als ich das gerade gelesen habe. Welches Team wählt das aus? Zahlen die Promis dafür?“