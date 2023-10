In ihrer Instagram-Story verrät die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (50), wie es ihr geht – und welche Schritte jetzt geplant sind. „Kurzes Update: Sechs Monate sind geschafft – ein ganzes halbes Jahr“, hält sie zu einem Foto, das sie mit einer Kanüle im Arm zeigt, fest.

Weiter erklärt sie, dass sie noch immer in regelmäßiger ärztlicher Betreuung sei: „Die Therapie läuft weiter und die Medikation wurde wieder komplett hochgefahren. Ich vertrage sie im Augenblick ganz gut.“ Nach den vergangenen nervenaufreibenden Wochen wird sich die Community über dieses positive Update sicherlich freuen – dennoch bittet Patrice, weiterhin die Daumen zu drücken, „dass es so bleibt“.

Und dabei denkt sie nicht nur an sich selbst, sondern auch an all die, die ebenfalls betroffen sind. „Wir können jede Unterstützung, jeden lieben Wunsch und Gedanken gut gebrauchen.“