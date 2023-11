Paralympischer Sportler erschießt auf seiner eigenen Hochzeit vier Menschen - inklusive Braut

Zu Beginn des Tages hatte nichts auf die schreckliche Tat hingedeutet. Mit der Hochzeit wollten Suksuk, der bei einem Zugunfall ein Bein verloren hatte, und seine 15 Jahre ältere Frau ihre Liebe krönen. Sei drei Jahren lebten sie zusammen. Der eigentlich schönste Tag ihres Lebens war am Samstagmorgen (25.11) mit einer traditionellen Hochzeitszeremonie und anschließendem Festmahl gestartet.

Am Abend fand schließlich die große Feier statt, an der Gäste und Verwandte beider Familien teilnahmen. Es soll ein festlicher Abend und krönender Abschluss werden. Doch die Hochzeitsfeier endete in einem blutigen Massaker.