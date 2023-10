Skandal-Paar mit Kult-Status: So turtelten Pamela Anderson und Tommy Lee 1995 noch herum.

Sie das absolute Sexsymbol, er der harte Rocker – Pamela Anderson und Tommy Lee waren das Skandal-Paar der Neunzigerjahre. Ihre Ehe war so wild wie kurz: Nach ihrer Hochzeit im Jahr 1995 verbrachten sie nur drei gemeinsame Jahre, bis die Beziehung wieder in die Brüche ging und 1998 die Scheidung erfolgte. Den denkwürdigen Höhepunkt dieser turbulenten Liaison bildete der sogenannte „Sextape-Skandal", bei dem ein privat gedrehtes Amateur-Porno-Video der beiden unfreiwillig an die Öffentlichkeit kam.

Allen Turbulenzen zum trotz verrät die „Baywatch“-Ikone in einem Interview mit „Bild“ jetzt, dass sie der gescheiterten Ehe mit dem Schlagzeuger immer noch nachtrauere: „Ich wünschte, ich hätte nie wieder geheiratet und Tommy wäre noch mein Mann. Es wäre schön, wenn meine erste Ehe überlebt hätte."

Derzeit habe Pamela nur wenig Kontakt zu ihrem Ex, jedoch bleibe über ihre gemeinsamen Söhne Brandon (27) und Dylan (25) eine Verbindung bestehen. „Aber wir haben beide unser eigenes Leben (...) Tommy ist glücklich verheiratet, sieht unsere Jungs regelmäßig. Und das Wichtigste: Er hat einen Platz in meinem Herzen“, erklärt die Kult-Blondine.