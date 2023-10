Otto-Fans lieben den Ottifanten – und das nun schon seit 50 Jahren! Der Geburtstag des Comic-Elefanten von Comedian Otto Waalkes (75) wird am Montag (2. Oktober) in Waalkes Geburtsstadt Emden gefeiert. Natürlich mit einer dicken Dickhäuter-Party! Zum Gratulieren kommen zahlreiche Fans nach Niedersachsen und auch Otto selbst darf dabei nicht fehlen – inklusive Open-Air-Vorstellung und bunten Ottifanten als Geschenk für die Geburtstagsgäste. Etwa 50 Geschäfte beteiligen sich und verwandeln die Innenstadt so in einen Ottifanten-Zoo zum Mitmachen. Es wird gebastelt, gemalt und gestaunt.

