Olympiasiegerin Malaika Mihambo muss mit zwei schlimmen Traumata leben

Im Interview mit der Zeitschrift Bunte packt die Olympiasiegerin im Weitsprung private Geheimnisse aus: Ihr Vater habe die Familie verlassen, als sie gerade einmal zwei Jahre alt war. Im Anschluss sei er sogar zehn Jahre lang komplett verschwunden gewesen. „Das habe ich als Kind auch schwer verstanden – wie die meisten Kinder in solch einer Situation. Doch man gewöhnt sich daran. Meine Mutter sorgte dafür umso mehr für mich.“ Mittlerweile hält der Papa wieder stärker zur Ausnahme-Athlethin, beide hätten wieder regelmäßig Kontakt. Kommt die Versöhnung zu spät? Mihambo: „Aber 20 Jahre fast ohne Kontakt kann man nicht einfach so aufholen.“

Obwohl ihr Vater lange Zeit nicht Teil ihres Lebens ist, wird sie dennoch jeden Tag an den schmerzlichen Verlust erinnert. Aus einem traurigen Grund! In der Schule macht die Tochter eines Vaters aus Sansibar und einer deutschen Mutter schlimme Erfahrungen und wird wegen ihrer Hautfarbe ausgegrenzt. Mihambo sagt dazu: „Als Kind war es schwer für mich, das Erlebte zu verarbeiten, auch wenn meine Mutter mich früh darauf vorbereitet hat. Ich habe in der Kita und in der Grundschule regelmäßig Abwertung erlitten. An mir stimmt etwas nicht – das war das Gefühl, das man mir vermittelte.“