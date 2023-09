Trost erklärt, sie sei „wirklich stolz“ auf all ihre Erfolge. Neben je drei Goldmedaillen bei den deutschen Meisterschaften am Feld und in der Halle steht die Deutsche im EM-Finale über 1.500 Meter, belegt am Ende den 10. Rang. Besonderen Dank richtet Trost an ihre beiden Trainer, ohne die sie „niemals so weit gekommen wäre.“

Sich vollends von ihrem geliebten Sport verabschieden, kann und will die Leichtathletin aber nicht: „Ich werde natürlich trotzdem noch weiter laufen. Meine Trainingsgruppe geb ich nämlich nicht her,“ schließt Trost ihr Statement ab. (fkl)