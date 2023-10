Die meisten Menschen müssen nur mal in den Urlaub fahren und schon bleiben die Leckereien an den Hüften und schließlich auf der Waage hängen. Doch Nina Ruge hat für sich einen Weg gefunden, zusätzlichen Kilos ein Schnippchen zu schlagen. „Seit ich 18 bin, wiege ich 56 Kilo“, verrät sie im Interview mit RTL bei der Vita Charity-Gala in Wiesbaden. Wie sie das geschafft hat? Mit eiserner Disziplin. Zwar würde sie sich dafür nicht quälen, doch ab einem gewissen Alter musste sie ihre Ernährung „ziemlich stark“ umstellen. Was bei der 67-Jährigen auf den Teller landet und was nicht, sehen Sie im Video.

„Viele sagen: ‚Oh Gott, was ist das für eine Asketin‘“, gesteht die Moderatorin selbst über ihr Ess-Verhalten. Aber ob nun übertrieben oder nicht, für Nina Ruge scheint ihr Lebensstil zu funktionieren. Und dass die Moderatorin bald auf die 70 zugeht, sieht man ihr auch nicht an – Ziel also erreicht! „Älter werden ist gut. Aber krank älter werden ist schlecht“, erklärt die Moderatorin. Recht hat sie!