Nina Kristin Fiutak: „Eine Beauty-Klinik hat mich verkauft!“

Was war passiert? In einem Interview berichtete Nina Kristin Fiutak davon, an einer Botox-Immunität zu leiden. Daraufhin meldete sich der Düsseldorfer Schönheits-Chirurg Dr. Fatemi bei ihr und meinte, er könne ihr helfen. „Es war ein Beratungsgespräch ausgemacht, zudem ich erschienen bin. Und dann stand da plötzlich ein Kamera-Team, was mich ohne mein Wissen begleiten wollte“, so das It-Girl.

Nina Kristin ist sich sicher: „Ich bin in eine Falle gelockt worden – von der PR-Agentur von Dr. Fatemi. Die haben mich verkauft – ohne mein Wissen! Sowas schlimmes habe ich in 20 Jahren Showgeschäft noch nicht erlebt!“