Spitzenspiel steht drauf – Spitzenspiel steckt drin. Und am National Tight End Day zeigt Kyle Pitts wie es geht. Ein kurzes Zuspiel in den Rücken fängt Pitts extrem lässig mit einer Hand und sichert so den Ball. Spektakulär! Beide Teams sind in ihrer NFC Division noch ungeschlagen, beide schenken sich nichts.

Mann des Spiels ist Desmond Ridder. Der Falcons-Quarterback legt erst mit Touchdown vor, doch die Gastgeber ziehen nach: Feiner Pass von Baker Mayfield auf seinen Wide Receiver Mike Evans, die Bucs gleichen zur Halbzeit aus – 10:10.