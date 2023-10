Spielt Neymar jetzt Football?

Neymars Schauspieleinlagen sind im Fußball weltbekannt. Ob sich Josh Allen den brasilianischen Stürmer als Vorbild genommen hat, wissen wir nicht. Fakt ist: Für den Bills-Quarterback gibt es in der Partie gegen Patriots „Roughing the passer“, also ein Tackle, nachdem er bereits gepasst hat.

Es folgt eine Strafe für die Patriots, die Werner als ehemaliger Defensive-Spieler nicht einfach so akzeptieren kann. „Der macht den Neymar!“, platzt es aus Werner in Anlehnung an Neymars Theatralik heraus. Die umstrittene Szene gibt’s oben im Video.