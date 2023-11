Nach vier Siegen in Folgen liefen die Gastgeber mit breiter Brust und als klarer Favorit auf. Endlich sollte ein Sieg gegen den Angstgegner aus Houston her. Doch lange Zeit dominierten die Texans um Quarterback C. J. Stroud die Partie, lagen mit 20:7 in Front.

Ende des dritten Viertels waren die Bengels nach feinem Zuckerpass von Quarterback Joe Burrow auf Ja'Marr Chase plötzlich auf drei Punkte dran. Der fünfte Sieg in Folge war in Reichweite, doch Stroud war an diesem Abend einfach überragend. Nächster Touchdown – 27:17. Partie also entschieden? Mitnichten.