Nach der fiesen 45:10 Abreibung an Thanksgiving stehen die Commanders mit acht Niederlagen und vier Siegen da – die Playoffs sind damit futsch! Dabei hat die Saison so gut begonnen – zwei Siege in Folge ließen die Commanders-Fans schon träumen.

Schon vor dem Thanksgiving-Spiel waren die Commanders unter Jack Del Rio am Ende der NFL-Defensiv-Nahrungskette: Kein Team ließ mehr Punkte zu.

Neben dem Defensiv-Trainer feuern die Commanders auch Brent Vieselmeyer, einen Defensiv-Assistenten. Der Genickbruch waren die explosiven Spielzüge der Gegner. Jack Del Rio: „Unsere Defensive spielt echt solide, wären da nicht die explosiven Spielzüge ...“

Den Job des Defensiv-Spezialisten soll vorrübergehend Commanders-Cheftrainer Ron Rivera übernehmen.