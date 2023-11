Den Start macht Jack Harlow. Der Rapper heizt in der Halbzeitshow beim Spiel Green Bay Packers vs die Detroit Lions ordentlich ein. Mit seinen Hits „Industry Baby“ und „First Class“ bringt er die Amerikaner im Stadion zum Tanzen – vor allem die Packers-Fans. Denn die liegen überraschenderweise in Führung.

Lese-Tipp: Truthahn-Alarm im RTL-Studio - Buschi und Björn Werner hauen rein

Internet-Lacher: Im Netz machten sich viele Fans über das Bühnenbild des Rappers lustig: Ein Plastik-Iglu.