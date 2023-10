Der 37-Jährige und seine in der Ukraine geborene Model-Partnerin verkünden die Schwangerschaft im Juni mit herzlichen Worten: „Rate mal, wer in dieser Football-Saison Vater wird! Baby-Boy McVay kommt diesen Herbst, und wir freuen uns so sehr darauf, ihn kennenzulernen und zu lieben.“ Jetzt scheint es also endlich soweit zu sein.

Die Zügel beim Liga-Spiel in die Hand gedrückt, bekommt dann wohl entweder Raheem Morris oder Mike LaFleur. Beide zählen zum Trainerteam der Rams – und vor allem letztgenannter ist kein Unbekannter: Der ältere Bruder von LaFleur, Matt, steht seit 2019 bei den Green Bay Packers an der Seitenlinie.

Und vielleicht drückt Mike LaFleur seinem Boss am Sonntag etwas fester die Daumen – bei einem Einsatz würde er sein Cheftrainer-Debüt in der NFL feiern! (fkl)