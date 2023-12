In der zweiten Halbzeit war Feuer drin!

Gleich zu Beginn des dritten Viertels knallt Texans-Kicker Matt Ammendola die nächsten drei Punkte zwischen die Stangen. Schon neun Punkte die der Kicker bisher für die Texans erzielt hat.

Mini-Schrecksekunde: Nach einem Quarterback-Sack humpelt C.J Stroud leicht über den Rasen – kann aber stand jetzt tapfer weitermachen.

Mit fünf Minuten aus der Uhr des dritten Viertels ein Zauber-Moment von Broncos-Quarterback Russell Wilson. Ein Wurf von der Mittellinie findet seinen Receiver Courtland Sutton kurz vor der Endzone. Knaller-Fang! Im Sprung segelt er mit Ball über die Linie. Nur noch 16:10 für die Texans.

Jetzt wird es spannend: Erst wirft Russel Wilson seine erste Interception in sechs Wochen, dann schleudert Stroud das Leder in die Endzone. Touchdown Nico Collins, Nummer sechs in der Saison. Und schon sind die Texans zwölf Punkte vorne. Doch die Führung schmilzt schnell. Broncos-Revanche: Russell Wilson lässt sich von seinen schweren Jungs in die Endzone schieben. 22 zu 17 für die Texans. Was ein Thriller!

Sieben Sekunden vor Schluss, dann die spielentscheidende Szene. Die Broncos haben noch eine Chance, um das Ei in die Endzone zu werfen. Doch statt zum eigenen Mann wirft Russell Wilson direkt zum Texans-Verteidiger. Game Over. 22 zu 17 für die Texans!