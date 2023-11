Möglich macht den süßen Besuch die Spielpause der Kansas City Chiefs – nach dem NFL-Spiel in Frankfurt müssen die Chiefs erst wieder am 21. November gegen die Eagles ran. Genügend Freizeit für den verliebten Kelce, sich um seine Freundin zu kümmern.

Taylor Swift tourt von Donnerstag bis Sonntag (12.11.) noch in der Argentinien-Metropole Buenos Aires, dort plant sie drei fette Konzerte.

Eine anonyme Quelle bestätigt jetzt gegenüber dem People-Magazin, dass Travis Kelce sich die Zeit nehmen will, um nach Buenos Aires zu fliegen.

Auch im Podcast, in dem er wöchentlich mit seinem Bruder Jason Kelce (36) über Gott und die Welt quatscht, hat er den Argentinien-Ausflug schon angesprochen: „Ich bin kurz davor zu sagen „Ihr könnt mich mal“ und irgendwo in die Sonne zu fliegen – meine Haut ist auch ganz schön weiß geworden.“ Es soll wohl gen Äquator gehen, verrät der Tight End der Kansas City Chiefs in der selben Podcast-Folge.