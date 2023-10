Dass Richardson eine Zeitlang ausfallen werde, hatte Head Coach Shane Steichen bereits Anfang der Woche erklärt, das genaue Ausmaß der Verletzung war jedoch noch unklar. Am Mittwoch dann setzten ihn die Colts offiziell auf die Injured Reserve List, wodurch er mindestens die kommenden vier Spiele des Teams verpassen wird.

Laut ESPN könnte die Ausfallzeit aber deutlich länger sein. Die Stauchung des Schultereckgelenks soll demnach eine Ausfallzeit von vier bis acht Wochen erfordern. Und das sei nur die Prognose, wenn man nicht doch noch zu einer Operation greifen würde.

Die OP würde dann wohl auch ein frühzeitiges Saisonende für den Rookie nach sich ziehen. Steichen schloss dieses Szenario nicht aus: „Wir werden sehen. Wir bewerten die Situation noch mit den Ärzten."

Sicher verpassen wird Richardson also die anstehenden Spiele bei den Jaguars, gegen die Browns und Saints sowie in Carolina. Anschließend steht ein Gastspiel bei den New England Patriots an, das in Frankfurt am 12. November stattfinden wird.

Selbst mit bester Prognose erscheint es nun unwahrscheinlich, dass Richardson bis dahin wieder spielen kann.