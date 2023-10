Mitte des zweiten Viertels brennen Wide Receiver Odell Beckham Jr. plötzlich die Sicherungen durch!

Erst sah es aus wie eine Schwalbe, doch beim zweiten Hinsehen sah man die Verfehlung von Odell Beckham: Er schlich sich in einem unbeobachteten Moment an einen Gegenspieler ran und verpasste ihm einen Pferdekuss. Klar, dass der Defensiv-Mann das nicht so lustig fand – er schubste den 30-Jährigen sofort zu Boden.



Glück für Beckham: Die Schiris sahen den feigen Angriff nicht!

NFL-RTL-Experte Björn Werner dagegen, sah den Pferdekuss und flippt aus: „Schmeißt den Kerl sofort raus! Das macht man nicht! Odell Beckham ist nochmal nicht als schmutziger Spieler bekannt, warum macht er sowas denn!“

Weiter: „Das müssen die Schiedsrichter doch sehen. Man. Das geht garnicht!“

Zwar blieb es den Verantwortlichen im Spiel verborgen, die feige Aktion könnte allerdings nach dem Spiel noch Konsequenzen für den Ravens-Star haben! (scz)