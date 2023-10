Die Aktion ging mächtig nach hinten los!

Am Montagabend feiert Jamal Adams (27) endlich sein Saisondebüt für die Seattle Seahawks – doch die Freude darüber, auf das Football-Feld zurückzukehren, währt nur kurz. Der Verteidiger verletzt sich am Kopf, kann nicht weiterspielen. Seinen Frust lässt er an einem Arzt raus. Eine Entscheidung, die wohl mittlerweile bereut.