In einem Statement erklärten die Browns, dass eine MRT gleich zwei Verletzungen bei Watson ergeben hat. Zum einen wurde eine Syndesmoseverletzung im linken Sprunggelenk festgestellt, die einen zeitnahen Einsatz wohl ohnehin ausgeschlossen hätte.

Weitaus schwerwiegender ist jedoch eine Verletzung an der rechten Schulter. Hier wurde ein verschobener Bruch des Pfannenrandes am Schultergelenk festgestellt. Nach Konsultation mehrerer Ärzte, darunter der führende Schulterspezialist Dr. Neal ElAttrache, wurde entschieden, das dies zu einer sofortigen Operation führt, um keinen weiteren strukturellen Schaden zu riskieren.

Watson wird daher sofort auf die Injured Reserve List gesetzt und wird den Rest der Saison verpassen. Er soll jedoch zum Saisonstart 2024 wieder fit sein.

Watson hatte bereits drei Spiele in dieser Saison mit einer anderen Schulterverletzung verpasst, war zuletzt jedoch zweimal im Einsatz und zeigte zumindest gegen Ende des Spiels in Baltimore eine starke Leistung. In jenem Spiel zog er sich jedoch auch die nun vorherrschenden Verletzungen zu.