Was für ein Crossover! In dem beliebten Heftchen erscheinen duckifizierte NFL-Stars von den Kansas City Chiefs und den New England Patriots. Mit dabei sind neben Patrick Mahomes und Travis Kelce auch Mac Jones, Matthew Judon und David Andrews – die deutsche NFL-Fans am kommenden Sonntag auch in der Heimat anfeuern können. Um 15.30 treffen die Patriots in Frankfurt auf die Indianapolis Colts (live bei RTL).

Aber wie kommt es zu diesem speziellen Zusammentreffen? Onkel Dagobert hat mehrere berühmte Spieler für ein Football-Team engagiert. Um an anderer Stelle Geld zu sparen, verpflichtet er Donald Duck als deren Trainer. Der nimmt den Job großspurig an, schließlich hat er endlos Fußball-Spiele im Fernsehen gesehen.

Doch wie sich herausstellt, verwechselt Donald etwas. Schnell wird klar, wer hier wen trainiert. Und so lernt Donald, wie Football funktioniert: Wie ein Snap geht, wie man einen Pass auf Travis Kelce wirft oder versucht Patrick Mahomes aufzuhalten. Am Ende kann Donald - wenn auch etwas unfreiwillig - für eine Überraschung sorgen.