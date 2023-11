NFL-Superstar Tyreek Hill plötzlich mit Ring am Finger

Ja sie will! Tyreek Hill und seine Keeta haben es getan – sie sind endlich unter der Haube. Schon 2021 hielt Hill um ihre Hand an, seitdem ist das Paar verlobt. Dank des engen NFL-Zeitplans heiratete das Paar erst zwei Jahre später.

Schon bei der Verlobung packte Hill einen Mega-Klunker aus. Der Super-Bowl-Champ damals: „Sie hat definitiv den fettesten Ring bekommen. Den hat sie sich verdient! Ich habe mich bemüht, dass er mehr glitzert als mein Super-Bowl-Ring.“

Hill und der Buder seiner Frau sind quasi Kollegen: Kenny Vaccaro wurde 2013 von den New Orleans Saints in die NFL gewählt. Nach sieben Jahren in der Liga beendete der Safety seine Karriere.

Schmankerl: Hill und seine Frau können die Ehe direkt in vollen Zügen genießen, die Dolphins haben eine Woche Pause vom NFL-Betrieb. (scz)