NFL-Legende Harald Hasselbach stirbt im Alter von 56 Jahren

Die Broncos teilten in einem rührenden Statement auf ihrer Internetseite mit: „Hasselbach verstarb nach Angaben seiner Familie ohne Schmerzen nach einem mutigen sechsmonatigen Kampf gegen den Krebs in seinem eigenen Zuhause.“ Lange hat sich der Defense End also gegen die tödliche und tückische Krankheit gewehrt – nun ist die Trauer groß! Hasselbach hinterlässt seine Frau Aundrea, seine vier Kinder Ashlee, Terran, Aven und Kian und vier Enkelkinder.

Auch die Familie der NFL-Legende veröffentlichte ein Statement. Darin heißt es nach Angaben von The US Sun: „Er hat in der letzten Woche eine überwältigende Menge an Unterstützung erhalten, darunter ehemalige Teamkollegen, Trainer und Familie, die aus der ganzen Welt eingeflogen sind.“ Und weiter: „Wir erfuhren vor weniger als 6 Monaten, dass er die Krankheit hatte, und er kämpfte so hart, wie es nur ein Mensch konnte, mit unglaublicher Kraft.“