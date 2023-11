In einem äußerst schwachen Thursday Night Game brauchte es schon einen Special-Teams-Touchdown, um überhaupt die ersten Punkte aufs Scoreboard zu bringen. Aber was für einen! Am Ende des zweiten Bears-Drives trug Ihmir Smith-Marsette einen Punt über 79 Yards mit ein paar starken Moves bis in die Endzone. Knaller-Touchdown!

Dann wurde es zäh: Beiden Teams gelangen bis zur Pause nur noch Field Goals. Halbzeitstand: 10:9 für die Panthers.

In der zweiten Hälfte wurde es sogar noch langweiliger: Die Panthers kickten mickrige drei Pünktchen – die Bears schafften einen Touchdown plus Conversion. Endstand des zähen Spiels: 16:13.

Alle Highlights, inklusive des Knaller-Punt-Returns gibt’s oben im Video.