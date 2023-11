Während der Liebste in der Frankfurt-Arena um den Sieg kämpfte – veranstaltete Taylor Swift eine Party mit den nicht mitgereisten Spielerfrauen der Chiefs! Wo: In ihrem Luxus-Loft in New York!

Zu Gast waren unter anderem: Shane Buecheles Frau Paige und Blake Bells Partnerin Lyndsay. Außerdem war Miranda Hogue, eine enge Freundin von Brittany Mahomes, Frau des Chiefs-Quarterback, zu Gast.

Nach dem knappen Chiefs-Sieg wurden die Mädels geknipst, wie sie mit einem breiten Grinsen das Luxus-Apartment in Manhattan verließen.

Die Swift-Power kam auch in Deutschland an, Travis Kelce hat mit 10.941 Receiving Yards nun die meisten in der Franchise-Geschichte der Kansas City Chiefs gesammelt.