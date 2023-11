Mitte des zweiten Viertels verletzt sich Texans Kicker Ka’imi Fairbairn (29) am Bein. Ein Schock für die Mannschaft aus der AFC South. Denn damit fällt ausgerechnet der Spieler aus, der im Normalfall keinen wirklichen Ersatzmann im Team hat – so auch bei den Texans. Was also nun? Das Team aus Houston kann schließlich nicht ohne Kicker auflaufen.

Zum Start in die zweite Halbzeit übernimmt Ogunbowale die wichtige Rolle und schießt das Leder beim Kickoff unbedrängt zum Gegner. Eine verhältnismäßig einfache Aufgabe, ganz im Gegenteil zu der, die dem 29-Jährigen im spannenden Schlussakt zuteilwird. Mit knapp neun Minuten auf der Uhr kickt der Sprinter seine Mannschaft aus 29 Yards zur Führung! Ein historischer Schuss, das letzte Field Goal eines Nicht-Kickers/Punters erzielte Wes Welker im Jahr 2004.