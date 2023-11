Der Vorspann gehört genauso zu jeder GZSZ-Folge wie ein flotter Spruch von Michi (Lars Pape). Darin bewegen sich die Schauspieler rhythmisch zum „Ich seh in dein Herz“-Song von Glasperlenspiel (hier auf RTL+ streamen). Jetzt wurden die altbekannten GZSZ-Stars mit neuen Posen geshootet, um dem Vorspann ein kleines Makeover zu verpassen. Und es kommt sogar noch besser, denn in den insgesamt drei unterschiedlichen Versionen sind nun auch neue Gesichter dabei.

So ist ab sofort auch Nina Ensmann im Vorspann zu sehen. Das löst bei ihr ein völlig neues Gefühl aus. „Man ist noch mal mehr Part of the Team, das ist schon cool!“