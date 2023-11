Neue Doku: Karl-Theodor zu Guttenberg widmet sich "Macht der Kirche"

Karl-Theodor zu Guttenberg (51) meldet sich mit einer neuen Doku zurück. Es soll darin um die Kirchen in Deutschland gehen. In "KT Guttenberg - Um Gottes willen? Die Macht der Kirche in Deutschland" befasst sich zu Guttenberg laut RTL-Angaben mit den Gründen für die zahlreichen Kirchenaustritte und will "die Machtverhältnisse und Missstände in Deutschlands Kirchen" aufdecken.