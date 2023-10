Wäre er nur etwas wachsamer gewesen!

Ein 20-Jähriger will am Samstagabend an einem Bahnübergang in Neu-Ulm noch schnell die Gleise überqueren. Obwohl die Schranken zu dem Zeitpunkt schon geschlossen waren, versucht er ein gesperrtes Drehkreuz zu passieren – ohne Erfolg. Er wechselt deshalb die Straßenseite, umgeht die geschlossene Halbschranke. Plötzlich wird er von einem Regionalzug erfasst.