Neu-Single Saskia Atzerodt wohnt noch mit ihrem Ex zusammen

Mit diesen Worten bestätigte der Reality-Star ihre Trennung: „Der ein oder andere hat sicher gemerkt, dass sich bei mir etwas verändert hat. In der Tat ist das so“, begann Saskia Atzerodt ihr Statement in ihrer Instagram-Story. Dann löst sie auf, was passiert ist: „Ich habe mich von meinem Mann vor ein paar Wochen getrennt.“

Wie und warum es zum Liebes-Aus kam, möchte die Mutter eines kleinen Sohnes nicht preisgeben. Das gehöre nicht in die Öffentlichkeit und gehe auch niemanden was an. Zudem ist ihr wichtig: „Ich bitte euch nicht zu urteilen... Manchmal gehen die Wege nun mal in unterschiedliche Richtungen und dann ist es besser, das zu erkennen und zu handeln.“ Und das haben sie getan. (msu)