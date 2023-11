Nehmt doch gleich meine Niere! Warum wird es eigentlich immer schwieriger, Konzerttickets zu bekommen?

Viele von euch dürften sich den 27. November fett in den Kalender eintragen haben. Denn um 18 Uhr startet an diesem Tag der Vorverkauf für Helene Fischer bei Eventim und Ticketmaster. Doch wenn ihr Pech habt, ist um die Zeit schon längst kein Ticket mehr zu bekommen. Denn es gab – wie immer häufiger in letzter Zeit – auch noch den sogenannten Pre-Sale. Wer sich bis zum 26. November um 17 Uhr mit seiner E-Mail-Adresse für den Vor-Vorverkauf registriert hat, der darf schon um 9:30 Uhr Tickets in den Ticketmaster-Warenkorb legen.

Helene Fischer steht zwar nicht auf meiner Konzert-Wunschliste, aber das gleiche Verfahren habe ich dieses Jahr auch beim Vorverkauf für Taylor Swift durchgemacht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes „durchgemacht“. Ich habe mich mit insgesamt sechs verschiedenen E-Mail-Adressen bei mehreren Konzerten in ganz Europa für den Pre-Sale angemeldet, habe an den beiden Vormittagen, an denen der Vorverkauf lief, alle Termine abgesagt und saß mit vier Geräten parallel wie auf heißen Kohlen an den Bildschirmen, während ich dabei zusah, wie die riesengroße Nummer in der Warteliste langsam kleiner wurde. Stress pur, das sage ich euch! Am ersten Vormittag ging ich zwar selbst leer aus, aber da ich über die eh schon extremen Vorkehrungen hinaus noch einen „Wer reinkommt, holt so viele Tickets wie möglich“-Deal mit mehreren Freundinnen laufen hatte und dann am zweiten Tag selbst Tickets ergattern konnte, werde ich nächstes Jahr zu den glücklichen Fans gehören, die Taylor Swift live sehen werden.



