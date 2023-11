Nackte Frau rastet am Flughafen in Santiago aus

Frau geht in die Luft, jedoch nicht mit dem Flieger!

Auf dem internationalen Flughafen Arturo Merino Benitez in Santiago dreht eine Frau komplett durch. Sie schreit, springt und greift sogar Passanten an – das alles so wie Gott sie schuf! Die verstörenden Szenen und den möglichen Grund für ihr Verhalten, erfahrt ihr im Video (kko).

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!