Nackt im Sprudelbecken! Welcher Promi räkelt sich hier im Schaumbad?

Heiße Bilder bei kalten Temperaturen!

Hier lässt es sich eine Promidame richtig gut gehen und genießt ein Schaumbad vor romantischer Kulisse. Ja, so ein Bad hat ja auch was. Aber welcher Star genießt hier ein Kaltgetränk in heißem Wasser? Die Auflösung erfahrt ihr im Video. (kko)

