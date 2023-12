„Ich habe den Jungs gesagt, sie machen sich heute unsterblich. Mir fehlen die Worte, es ist ein unglaubliches Glücksgefühl “, sagt der Bundestrainer des goldenen DFB-Nachwuchses nach dem irren Endspiel in Indonesien und strahlt bis über die Wangenknochen.

Doch er will unbedingt noch was loswerden. Einen ganz persönlichen Dank. „Ich will meine beiden Töchter, Cathi und Cara grüßen. Und dazu die Luise und den Kilian. Danke für eure Unterstützung“, sagt Wück, bevor er zurück zu seinen feiernden Helden eilt.

Mensch, ist das (der) sympathisch!