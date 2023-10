„Marlisa war wirklich in der ekeligsten Phase meines Lebens immer da.“ Liebevolle Worte von Nico Legat, der es sich nach seiner Fremdgeherei auf „Temptation Island“ mit einigen Menschen verscherzt hat. Doch während er im Netz für sein Handeln einstecken musste, war SIE stets an seiner Seite: Marlisa Rudzio. Das Curvy-Model und der Spross von Kasalla-King Thorsten Legat verstehen sich blind und wirken sehr vertraut. Geht da etwa was bei den beiden? Welche Anzeichen dafür sprechen, zeigen wir oben im Video.