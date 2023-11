Gut, dass Thomas Gottschalk das Nick-Cover nicht versteht, ist die eine Sache. Die andere ist allerdings, dass eine Frau, die ungefähr im selben Alter ist, gegen dieses schießt, irgendwie die andere.

Lese-Tipp: Thomas Gottschalk zieht über Playboy-Fotos von Désirée Nick her

Also, was hält Obert wirklich von der nackten Nick auf dem Erotikmagazin? „Sehr gut. Es gibt ihr scheinbar so einen Kick und ich freue mich ja für alle Leute, die ein Erfolgserlebnis haben“, erklärte die 62-Jährige, laut Promiflash, wohl eher sarkastisch. Weiter erzählte sie dem Online-Portal: „Sie sieht so richtig aus wie eine alte Puffmutter. Herzlichen Glückwunsch!“

Lese-Tipp: „Richtungsweisend“ - Désirée Nick entblättert sich mit 66 Jahren für den PLAYBOY

Und auch ihr 37 Jahre jüngerer Freund Max Suhr (25) scheint sich in diesen Beef einmischen zu wollen: „Sie war drin. Jetzt hat sie alles erreicht im Leben!“