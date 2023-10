Lese-Tipp: Désirée Nick nennt Claudia Obert eine „psychiatrisch erkrankte Alkoholikerin"

Zu RTL sagt Nick: „Thomas Gottschalk hat eins nicht verstanden: Wenn ich blankziehe, dann ist das eine Denkmalenthüllung. Ich war viermal bei ‘Wetten, dass…?’. Ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnert. Einmal habe ich in der Show sogar Spagat gemacht – gemeinsam mit den Rosa Funken. Dann war ich da, mit Whoopi Goldberg, mit Jerry Hall – und ich finde, ein alter weißer Mann sollte Eleganz, Souveränität und Grandezza besitzen, einer Babyboomerin gegenüber. Sind ja wohl eine Generation, oder?“

Eher eine rhetorische Frage, denn Nick hat bereits die Antwort in petto – und die kann sich hören lassen: „Nein, die beiden alten Säcke sind sogar älter als ich. Also, was ist das fucking Problem?“



Ja, das könnten sich tatsächlich auch Fans und Freunde fragen, denn im Gegensatz zu Gottschalk und Krüger freuten sich alle über das Cover des Playboys. Kein Wunder, schließlich ist Désirée Nick die älteste Frau, die jemals auf dem Titelblatt des deutschen Playboy zu sehen war und erhielt dafür viel Applaus und Komplimente.

Geschockt waren an dieser Stelle offensichtlich nur diese zwei besagten Herren. Warum auch immer…