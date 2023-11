Ein Ende mit Schrecken!

Am Ende siegt dann doch immer das Gute – so zumindest jetzt in der großen „Unter uns“-Eventwoche. Die Gefahr ist gebannt und Eva (Claudelle Deckert) kann aufatmen. Doch an ein normales Leben in der Schillerallee im Kreise ihrer Liebsten ist nicht mehr zu denken. Wie es jetzt mit ihr und Dominic (Jo Weil) weitergeht, erzählen die Schauspieler oben im Video.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!