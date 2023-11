„Ich fühl mich tatsächlich sehr gut, weil du kannst wirklich Sachen anziehen ohne, dass du was verstecken musst. Vorher hab ich immer Push-Up-BHs getragen. Dann hast du es ausgezogen und hast die Quarktaschen hängen gesehen“, freut sich Danni Büchner im RTL-Interview in ihrer Wahlheimat Mallorca. Ein regelrechter Befreiungsschlag nach Jahren, in denen sie körperlich nicht das war, was sie sein wollte.

Doch in den letzten Monaten verwandelt sich die Fünffachmama mehr und mehr, verliert 15 Kilo und ist kaum mehr wiederzuerkennen. „Ich glaube einfach, ich bin an der Reihe, jetzt mit Mitte 40. Ich war mein Leben lang Mutter, werde auch mein Leben lang Mutter sein. Und ich hab immer geguckt, dass es allen gut geht. Aber jetzt sind auch mal Momente, wo ich mir Auszeit nehme, wo ich auch mal auf mich achte.“